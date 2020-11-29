فييرا مديرا فنيا للنجم الساحلي.. وانتظار الحضري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن النجم الساحلي التونسي وصول المدير الفني البرازيلي جورفان فييرا إلى تونس تمهيدا لقيادة الفريق في الموسم الجديد 2020/2021.

وقال النجم، اليوم الأحد، إن فييرا وصل إلى مطار تونس قرطاج صحبة مساعده فيليبي سيلفانو، وانتقلا إلى مدينة سوسة للقيام بإجراءات إمضاء العقود وبدء المهمة مع الفريق.

وأفادت صحيفة "الشروق" التونسية أن عصام الحضري الحارس التاريخي لمنتخب مصر سيصل لتونس وسط الأسبوع لمباشرة عمله كمدرب للحراس في النجم الساحلي.

وسبق لفييرا (67 عاما) العمل في مصر، حيث قاد الإسماعيلي في ولايتين بجانب الزمالك وسموحة، ويبقى الإنجاز الأبرز له حين تُوج بكأس آسيا مع منتخب العراق عام 2007.

يذكر أن النجم الساحلي ينتظر مواجهة الفائز من مواجهة المقاولون العرب وفريق أرتا سولار الجيبوتي في الدور التمهيدي لبطولة كأس الكونفدرالية، حيث فاز الفريق المصري ذهابا (0-1) خارج ملعبه.