خبير تحكيمي: ريال مدريد استحق ركلة الجزاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-سلمى الموجي:

أوضح أندوخار أوليفر، الخبير التحكيمي أن ريال مدريد استحق ركلة الجزاء خلال مباراة أمس أمام ديبورتيفو آلافيس.

ووقع ريال مدريد في فخ الهزيمة أمام نظيرة ديبورتيفو ألافيس، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني.

وأكد أندوخار أوليفر، في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية، على استحقاق ريال مدريد الشعور بالأسى لعدم احتساب ضربة جزاء لمارسيلو عندما سقط في منطقة آلافيس في مباراة أمس.

وتابع أوليفر:" من الممكن رؤية شد شعر "مارسيلو" من جانب البرازيلي فيكتور لاجوارديا في الإعادة الأخيرة".

وأضاف الخبير التحكيمي:" كان من المفترض احتساب ركلة جزاء وهذا يعني أيضًا حصول المدافع على بطاقة حمراء لعدم محاولته لعب الكرة".

وبعد هزيمة أمس تجمد رصيد ريال مدريد عند 17 نقطة في المركز الرابع، بينما يصعد آلافيس من المركز الخامس عشر إلى التاسع برصيد 13 نقطة.