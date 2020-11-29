بعد منعه من تمثيل الزمالك في عمومية الجبلاية.. أحمد مرتضى: مايحدث عبث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

قال أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن منعه من تمثيل القلعة البيضاء في الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم "عبث"، مضيفًا أن الأمر يحدث لأول مرة.

واكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم لمناقشة واعتماد لائحة النظام الأساسي، وفقا لطلب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وتم منع أحمد مرتضى منصور من تمثيل الزمالك. (طالع مزيد من التفاصيل)

وخلال تصريحات صحفية في حضور مراسل يلا كورة، قال أحمد مرتضى: "لأول مرة يتم منع الزمالك من الجمعية العمومية".

وعن سبب المنع، قال: "البعض قال لي بسبب وجود (كشط) في التفويض، والبعض الآخر قال إن التفويض باطل بسبب مرتضى منصور".

وأتم: "مايحدث عبث".