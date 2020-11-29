خاص.. منع أحمد مرتضى من تمثيل الزمالك في عمومية اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:
اكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم لمناقشة واعتماد لائحة النظام الأساسي، وفقا لطلب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
وأفاد مراسل الخليج 365 أن النصاب القانونية للجمعية العمومية غير العادية بعدما تخطى عدد الحضور 50%+1، من أصل الـ96 ناديا المقرر حضورهم.
ويواجه أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك، مشكلة في التفويض، بالوقت الذي يرفض فيه مسؤولو اتحاد الكرة حضوره ممثلا عن النادي الأبيض.
وينتهي عمل اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني غدا الإثنين بنهاية شهر نوفمبر الجاري.
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