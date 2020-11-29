"لنعطهم الضربة القاضية الآن".. موسيماني يكشف كيف غير طريقته أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

نشر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بالفيديو، جزء من تصريحات الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني بعد مباراة نهائي القرن بين الأهلي والزمالك بدوري أبطال أفريقيا، والتي أشاد من خلالها بعقلية وقوة الأهلي.

وقاد موسيماني الأهلي ليفوز بدوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه والأولى منذ 2013 والثانية في تاريخه كمدرب بعد الانتصار 2-1 أمام الزمالك بالنهائي في استاد القاهرة.

وقال موسيماني في تصريحات عقب لقاء الزمالك، قام "كاف" بنشر مقطع لها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي منذ ساعات "لقد مرت مدة طويلة، 7 سنوات، أشكر اللاعبين والجهاز الفني وعائلتي وجماهير الأهلي، لقد كان الأمر رائعاً، أشكر ربنا".

وتابع "أعتقد أن مدرب الزمالك قام بعمل رائع للغاية، لقد درس طريقتنا التي نلعب بها، وتمكن من تعطيل طريقة لعبنا المعتادة، لقد حرمنا من تناقل الكرات بشكل سهل خاصة في الشوط الأول، وتمكن من الاستحواذ على الكرة أيضاً".

وأكمل "في كرة القدم نلعب شوطين، في الشوط الثاني قمت بتعديل طريقتي الفنية، أخبرت اللاعبين بأن يضغطوا بقوة على وسط الملعب، أن لا يخافوا ويسترجعوا الكرات، فقد كانت هيبة الخصم تفرض نفسها عليهم".

وأضاف "لقد قمنا بتغيير طريقتنا، كانت لدينا الروح، فانهار لاعبو الخصم قليلاً، بدأوا في السقوط على الأرض، شعرت أنهم أُرهقوا ذهنياً، وشعروا أنهم قريبون من الخسارة".

وشدد "فقلت للاعبين، هيا لنعطهم الضربة القاضية الآن، كما يحدث في الملاكمة، في الجولات الأخيرة، عندما ترى خصمك يعاني".

واستمر "ضغطنا بقوة، بعقلية الأهلي القوية، الأهلي قوي".

وصرح "لكن تعلم أجمل ما في الديربي؟، الأهداف الجميلة، هدف شيكابالا، وهدف أفشة كان في منتهى الروعة، سددوا كرة في العارضة ونحن أيضاً، في النهاية فزنا".