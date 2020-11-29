مصدر لمصراوي: مسحة جديدة لديانج وصالح قبل مواجهة الاتحاد بالكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

يخضع الثنائي أليو ديانج وصالح جمعة، لاعبا الفريق الأول بالنادي الأهلي، لمسحة طبية اليوم الأحد، للاطمئنان على حالتهما الصحية بعد الإصابة بفيروس كورونا المستجد، كما يواصل النادي الأهلي مساعيه لضم طبيب جديد للفريق الأول.

وكان الأهلي، قد سبق وأعلن إصابة ديانج وصالح بفيروس كورونا ليتم استبعادهما من المشاركة في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد الزمالك والتي حسمها الفريق الأحمر لصالحه بهدفين مقابل هدف.

وبحسب ما أكده مراسل "الخليج 365" فإن الثنائي سيخضعان لمسحة جديدة اليوم للطمئنان على حالتهما الصحية قبل مواجهة الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء المقبل في نصف نهائي كأس مصر.

من ناحية أخرى، قال مراسل "الخليج 365" إن إدارة النادي الأهلي، كلفت أحمد عبد العزيز رئيس اللجنة الطبية، لاختيار طبيب للفريق الأول لكرة القدم تمهيدا لتعيينه بدلا من خالد محمود الذي قدًم استقالته من منصبه.

وقال مصدر بالاهلي، إن علاقة خالد محمود انقطعت تماما بالفريق عقب مباراة النهائي الأفريقي أمام الزمالك ولم يحضر مران الأمس، كما أنه يستعد للسفر اليوم إلي السعودية لبدء مهمته الجديدة مع نادي أهلي جدة.