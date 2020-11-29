خلاف بين اتحاد الكرة والجمعية العمومية بسبب عدد الأعضاء

نشب خلافا بين أندية الجمعية العمومية واتحاد الكرة بسبب عدد أعضاء الجمعية العمومية في الجبلاية .

يرغب مسؤولو الأندية في زيادة عدد أعضاء الجمعية العمومية إلى 135 ناديا وهو ما يتحفظ عليه مسؤولو اتحاد الكرة .

ويدور نقاش في الوقت الحالي بين اتحاد الكرة والأندية حول عدد نهائي لأعضاء الجمعية العمومية .

وشهدت الساعات القليلة السابقة اجتماعًا وديًا بين اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة، برئاسة

عمرو الجنايني، وبعض أعضاء الجمعية العمومية لاحتواء غضبهم بسبب تأخر إرسال تعديلات اللائحة للأندية، حيث من المفترض أن تنتهي مدة عمل اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة غدًا، الاثنين، 30 نوفمبر 2020، بحسب القرار الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".