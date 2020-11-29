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حقيقة مفاوضات النجم الساحلي التونسي مع عصام الحضري

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كشف مصدر مسؤول بنادي النجم الساحلي التونسي عن حقيقة وجود مفاوضات مع عصام الحضري، بشأن تعيينه مدربًا للحراس للفريق الكروي .

أكد المصدر بنادي النجم الساحلي لـ"الوفد"، بأن هناك بالفعل مفاوضات قوية مع عصام الحضري من أجل تولي منصب مدرب حراس للفريق، ويقترب الطرفين من

التوصل لإتفاق نهائي، ويبقى رتوش بسيطة.

سيكون الحضري، ضمن الجهاز الفني للبرازيلي فييرا الذي أعلن النجم الساحلي اليوم الأحد وصوله إلى تونس، لتوقيع عقود تدريب الفريق الساحلي.

يذكر أن المدرب المساعد محمد علي نفخة، يشرف على تدريبات

الفريق، منذ إقالة المدرب قيس الزواغي ، عن تدريب الفريق في شهر مارس الماضي.

ودرب جورفان فيريرا العديد من الأندية العربية، والمصرية، من ضمنها الإسماعيلي ، وسموحة والزمالك.

سيواجه النجم الساحلي، في دور الـ٣٢ من الكونفدرالية الأفريقية، الفريق الفائز من مباراة المقاولون العرب، وأرتا سولار الجيبوتي ، من دور ٦٤، وكان المقاولون فاز في مباراة الذهاب بنتيجة ١-٠، بجيبوتي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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