كشف مصدر مسؤول بنادي النجم الساحلي التونسي عن حقيقة وجود مفاوضات مع عصام الحضري، بشأن تعيينه مدربًا للحراس للفريق الكروي .
أكد المصدر بنادي النجم الساحلي لـ"الوفد"، بأن هناك بالفعل مفاوضات قوية مع عصام الحضري من أجل تولي منصب مدرب حراس للفريق، ويقترب الطرفين منالتوصل لإتفاق نهائي، ويبقى رتوش بسيطة.
سيكون الحضري، ضمن الجهاز الفني للبرازيلي فييرا الذي أعلن النجم الساحلي اليوم الأحد وصوله إلى تونس، لتوقيع عقود تدريب الفريق الساحلي.
يذكر أن المدرب المساعد محمد علي نفخة، يشرف على تدريباتالفريق، منذ إقالة المدرب قيس الزواغي ، عن تدريب الفريق في شهر مارس الماضي.
ودرب جورفان فيريرا العديد من الأندية العربية، والمصرية، من ضمنها الإسماعيلي ، وسموحة والزمالك.
سيواجه النجم الساحلي، في دور الـ٣٢ من الكونفدرالية الأفريقية، الفريق الفائز من مباراة المقاولون العرب، وأرتا سولار الجيبوتي ، من دور ٦٤، وكان المقاولون فاز في مباراة الذهاب بنتيجة ١-٠، بجيبوتي.
كانت هذه تفاصيل خبر حقيقة مفاوضات النجم الساحلي التونسي مع عصام الحضري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.