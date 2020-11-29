شاهد.. أحمد مرتضى: حضرت عمومية اتحاد الكرة بتفويض قانوني موقع من رئيس الزمالك

أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أنه حضر الجمعية العمومية لتعديل اللائحة بتفويض موقع من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وبختم اتحاد الكرة.

وقال أحمد مرتضى إنه إذا كان منعه من حضور الجمعية العمومية سببه توقيع رئيس النادي المعاقب بالايقاف من اللجنة الاولمبية، فإن هناك آلية لتنفيذ القرار في إطار القانون واللوائح.

ولفت إلى أن نادي الزمالك احترم عمومية اتحاد الكرة وحضر عنه ممثل قانوني لكن تم رفض حضوره لاول مرة في تاريخ الكرة

المصرية.

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التقى عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة مع احمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك، خلال الجمعية العمومية لتعديل لائحة الجبلاية.

وقال أحمد مرتضى الجنايني: "ممثل نادي الزمالك مش عارف يحضر الجمعية العمومية" فرد عليه الجنايني قائلا: "انت فوق راسنا لو ورقم سليم هتخش"، فقال له احمد مرتضى أن أوراقه سليمة واطلعه على التفويض الخاص به وأكد الجنايني وجود كشط بالتفويض

علق أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على أزمة عدم حضوره اجتماع الجمعية العمومية لتعديل لائحة النظام الأساسي للجبلاية .

قال أحمد مرتضى: "معرفش أيه المشكلة خلوني اتكلم مع عمرو الجنايني ووليد العطار وأشوف ايه سبب الموضوع الاول ".

وشهدت الساعات القليلة السابقة اجتماعًا وديًا بين اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، وبعض أعضاء الجمعية العمومية لاحتواء غضبهم بسبب تأخر إرسال تعديلات اللائحة للأندية، حيث من المفترض أن تنتهي مدة عمل اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة غدًا، الاثنين، 30 نوفمبر 2020، بحسب القرار الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".