التقى عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة مع احمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك، خلال الجمعية العمومية لتعديل لائحة الجبلاية. وقال أحمد مرتضى الجنايني: "ممثل نادي الزمالك مش عارف يحضر الجمعية العمومية" فرد عليه الجنايني قائلا: "انت فوق راسنا لو ورقم سليم هتخش"، فقال له احمد مرتضى أن أوراقه سليمة واطلعه على التفويض الخاص به وأكد الجنايني وجود كشط بالتفويض على التفويض الخاص به وأكد الجنايني وجود كشط بالتفويض علق أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على أزمة عدم حضوره اجتماع الجمعية العمومية لتعديل لائحة النظام الأساسي للجبلاية . قال أحمد مرتضى: "معرفش أيه المشكلة خلوني اتكلم مع عمرو الجنايني ووليد العطار وأشوف ايه سبب الموضوع الاول ". ووليد العطار وأشوف ايه سبب الموضوع الاول ". وشهدت الساعات القليلة السابقة اجتماعًا وديًا بين اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، وبعض أعضاء الجمعية العمومية لاحتواء غضبهم بسبب تأخر إرسال تعديلات اللائحة للأندية، حيث من المفترض أن تنتهي مدة عمل اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة غدًا، الاثنين، 30 نوفمبر 2020، بحسب القرار الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا". شاهد الفيديو:

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. بعد منعه من حضور عمومية اتحاد الكرة.. عمرو الجنايني لأحمد مرتضى: "أنت فوق راسنا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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