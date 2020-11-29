طارق قنديل يمثل الأهلي في عمومية اتحاد الكرة

حضر طارق قنديل عضو مجلس إدارة الأهلي، ممثلًا عن القلعة الحمراء في الجمعية العمومية لتعديل لائحة النظام الأساسي للجبلاية.

ويعقد اجتماع الجمعية العمومية اليوم بأحد فنادق مدينة نصر لمناقشة تعديلات لائحة النظام الأساسي.

يحضر مندوب الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا الجمعية العمومية عبر فيديو كونفرانس لتعذر وصوله بسبب ظروف الطيران وانتشار فيروس كورونا.

القوام الجديد للجمعية العمومية:

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وشهدت الساعات القليلة السابقة اجتماعًا وديًا بين اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، وبعض أعضاء الجمعية العمومية لاحتواء غضبهم بسبب تأخر إرسال تعديلات اللائحة للأندية، حيث من المفترض أن تنتهي مدة عمل اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة غدًا، الإثنين، 30 نوفمبر 2020، بحسب القرار الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".