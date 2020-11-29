بيلسا: رافينيا يمتلك قدرات خاصة وسعيد بأدائه مع ليدز

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى مارسيلو بيلسا، المدير الفني لفريق ليدز يونايتد، سعادته الكبيرة بالمستوى الذي ظهر عليه لاعبه الجديد رافينيا، مع فريقه والارتقاء لمستوى الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما أحرز الجناح البرازيلي هدف فوز فريقه 1-0 على مضيفه إيفرتون، الليلة الماضية.
وأحرز رافينيا هدفه الأول مع ليدز يونايتد في ثاني مشاركة له في التشكيلة الأساسية من البداية، بعد انضمامه قادما من رين الفرنسي في أكتوبر الماضي.
وقال المدرب بيلسا: «لقد تأقلم بسرعة كبيرة في الدوري الممتاز، المدير الرياضي فيكتور أورتا قال إنه لديه القدرات المطلوبة للعب في الدوري الممتاز وبالتالي فإنه كان على حق في التعاقد معه، رافينيا يتمتع بالكثير من القدرات والمهارات ويتحرك في كل أنحاء الملعب ومن ثم فإنه مصدر قلق لدفاع الخصم».
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