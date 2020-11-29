شكرا لقرائتكم "كشط" فى تفويض الزمالك وراء رفض حضور أحمد مرتضى عمومية الجبلاية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اكد مسئولو اتحاد الكرة لأحمد مرتضي منصور ان التفويض المرسل من الزمالك لاتحاد الكرة لحضور الجمعية الطارئة لم يتم اعتماده لوجود كشط في التفويض وهو ما يجعله باطلا ، وطالب اتحاد الكرة أحمد مرتضي ممثل الزمالك بالتواصل مع ناديه وإرسال تفويض جديد لحضور الجمعية .

وأجرى أحمد مرتضى محاولات مع مسئولى اتحاد الكرة ، لحل أزمة منعه من حضور جلسة الجمعية العمومية الطارئة التى يعقدها مسئولى الجبلاية لمناقشة لائحة النظام الأساسى ، فى حضور وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة .

ومنع اتحاد الكرة أحمد مرتضى من حضور الجمعية العمومية للجبلاية و التى تعقد الأن بأحد الفنادق ، لمناقشة اللائحة ، واعتمادها .

وتعقد اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، اليوم الأحد، اجتماعا طارئا للجمعية العمومية للجبلاية لمناقشة واعتماد لائحة النظام الأساسى للجبلاية، بحضور 96 ناديا لمناقشة تعديلات لائحة النظام الأساسى للجبلاية، وقررت اللجنة الخماسية عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية اليوم، بشكل رسمى وفقًا لطلب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بعقد الجمعية العمومية قبل نهاية مدة عمل اللجنة المحدد لها يوم 30 من الشهر الحالى.