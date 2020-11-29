شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يمنع أحمد مرتضى من تمثيل الزمالك فى العمومية..ومنصور يرد: لا أعلم السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مسئولي اتحاد الكرة حضور أحمد مرتضى منصور ، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك ، إجراءات الجمعية العمومية الطارئة التي تعقد الأن بأحد فنادق القاهرة ، دون إبداء أسباب لرفض حضوره ممثلا عن النادى .

ومن جانبه أكد أحمد مرتضى أنه لا يعلم السبب الحقيقي وراء منعه من تمثيل ناديه فى عمومية اتحاد الكرة مؤكدا انه سيعود لادارة النادى لعرض الامر واتخاذ ما يلزم حيال ذلك

وأكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية لاتحاد الكرة ، بعد ان تخطى عدد الحضور 50%+1 ، أي تخطى الـ 48 ، من أصل 96 من المقرر حضورهم .



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وتعقد اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، اليوم الأحد، اجتماعا طارئا للجمعية العمومية للجبلاية لمناقشة واعتماد لائحة النظام الأساسى للجبلاية، بحضور 96 ناديا لمناقشة تعديلات لائحة النظام الأساسى للجبلاية، وقررت اللجنة الخماسية عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية اليوم، بشكل رسمى وفقًا لطلب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بعقد الجمعية العمومية قبل نهاية مدة عمل اللجنة المحدد لها يوم 30 من الشهر الحالى.

وأخطر اتحاد الكرة الأندية أعضاء الجمعية العمومية بحضور الاجتماع ومناقشة التعديلات الجديدة على اللائحة بأحد فنادق مدينة نصر، فى تمام الحادية عشر صباح اليوم، وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى يقام الاجتماع فى اليوم التالى 30 نوفمبر، وكان اليوم السابع أكد فى وقت سابق أن اتحاد الكرة حدد يوم 29 نوفمبر الجارى بموعدا لعقد الجمعية العمومية غير العادية.