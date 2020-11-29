شكرا لقرائتكم خبر عن زاهى حواس: هدف أفشة أنقذنى من شماتة أيمن يونس.. وأحلم بفوز الأهلى بالكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور زاهى حواس عالم المصريات أن هدف محمد مجدى أفشة نجم الاهلى فى شباك الزمالك ليس له مثيل مؤكداً أن الهدف أنقذه من شماتة الزملكاوية وعلى رأسهم أيمن يونس، وقال زاهى حواس فى مداخلة هاتفية لبرنامج الفيلسوف أيمن يونس عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" شوفنا مباراة ممتعة بين الكبيرين الاهلى والزمالك ، هارد لك للزمالك الذى قدم مباراة كبيرة ، فرحة هدف أفشة ليس لها مثيل ، شاهدت المباراة فى الاستاد لأول مرة منذ فترة طويلة ولم استمتع ، أفضل المشاهدة فى التليفزيون".

وتابع زاهى حواس :" هدف أفشة أنقذنى من شماتك يا أيمن، قفزت بطريقة رهيبة وفرحت بطريقة لم أتخيلها، توقيت الهدف غير عادى، وأدين بشدة التصرفات التى صدرت من قلة لاتعبر عن جمهور الاهلى ضد شيكابالا الذى سجل هدف عالمى فى نهائى القرن ولكن فى نفس الوقت كنت أتمنى ألا يرد شيكابالا على الاساءة ويترفع عن ذلك لأن الترفع شيم الكبار والاساطير".

وأكمل زاهى حواس :" بحلم بكأس مصر أهلاوى وأتمنى يوم السبت أكلم أيمن يونس الصبح أقوله الاهلى هيخسر زى المرة دى وبليل اتصل أحتفل بفوزنا على الزمالك بردو".

فى وقت سابق ، أعرب الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، عن سعادته بتتويج النادي الأهلي بدوري أبطال أفريقيا، عقب الفوز على الزمالك بنتيجة 2-1. وقال حواس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد: «محضرتش مباراة في الاستاد منذ أيام الدراسة في الجامعة»، مردفا: «الأهلي لعب أول 10 دقائق بشكل هائل، لكن الزمالك قدم مباراة قوية».