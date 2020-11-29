سيد عبد الحفيظ يحصل على مليون و250 ألف جنيه مكافأة بعد فوز الأهلى بأفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحصل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي على مبلغ مليون و250 ألف جنيه مكافأة، بعد فوز الفريق الأحمر ببطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث تنص لائحة الأهلي على حصول المصريين في جهاز الكرة على مكافأة قدرها 5 شهور حال فوز الفريق بالبطولة الافريقية، بينما يحصل الأجانب على مكافأة شهرين من راتبهم المدون في العقد.

ويحصل سيد عبد الحفيظ على راتب شهري تقدر قيمته بـ250 الف جنيه بعد زيادته في أكثر من مناسبة مؤخراً ، ويواجه الأهلي الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء في نصف نهائي بطولة كأس مصر، وسيتأهل الفائز للمباراة النهائية المقرر اقامتها يوم السبت المقبل أمام الفائز من مباراة الزمالك وطلائع الجيش والتي تقام يوم الثلاثاء أيضاً.

ويعود فريق الكرة بالنادي الأهلي للتدريبات غدا الإثنين، استعدادا لمباراة الاتحاد السكندري بعدما حصل الفريق على راحة من التدريبات اليوم عقب التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا، ويعقد موسيماني المدير الفني للأهلي جلسة مع لاعبي الفريق قبل المران للحديث عن المرحلة المقبلة وأهمية حصد البطولات التى سيُشارك فيها الفريق محلياً وأفريقياً.

فيما عاشت جماهير الأهلي أفراح حتى الساعات الأولى من صباح أمس ،السبت، ونزلت للشوارع والميادين تحتفل بفوز فريقها بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب منافسه التقليدي الزمالك حيث فاز الأحمر بهدفين لهدف في المباراة التى جمعت قطبي الكرة المصرية مساء أمس الأول ، الجمعة، بإستاد القاهرة الدولي وسجل ثنائي الاهلي كلاً من عمرو السولية وقفشة فيما سجل شيكابالا للزمالك الهدف الوحيد.

واحتفل جمهور الأهلي بالملايين في الشوارع باللقب الأفريقي التاسع في تاريخ النادي كما حضر الألاف من الجمهور داخل النادي بفروعه الثلاثة للإحتفال بالنجمة التاسعة وفتحت إدارة النادي ملعب التتش للأعضاء لحضور الأحتفالات والأفراح التى إستمرت حتى الساعات الأولى من صباح أمس ورفع الجميع أعلام الأهلي فيما علت الأصوات والأغاني داخل جدارن الأهلي بفروعه وشوارع القاهرة والميادين المختلفة.