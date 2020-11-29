شكرا لقرائتكم رئيس المقاولون يكشف استعدادات الذئاب لمباراة العودة مع بطل جيبوتى بالكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد المهندس محسن صلاح رئيس نادى المقاولون العرب بأداء لاعبيه وجهازه الفنى فى أول ظهور أفريقى بالكونفدرالية منذ زمن طويل ، وقال محسن صلاح فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" لاعبو المقاولون العرب كانوا رجالة وقدموا مباراة كويسة للغاية وحققوا فوز مهم ، نتطلع لتحقيق فوز ثانى فى لقاء العودة لحسم التأهل للمباراة التالية ومواجهة النجم الساحلى التونسى".

وتابع محسن صلاح :" مباراة العودة مع بطل جيبوتى سوف تقام فى 4 ديسمبر المقبل على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر وبدأنا الاستعداد من الامس بعمل تدريبات استشفائية ، وسنعود اليوم للقاهرة بعد رحلة متوقع أن تكون طويلة وتشهد ترانزيت فى أثيوبيا وسنصل فجراً وخضعنا لمسحة كورونا وجاءت سلبية الحمد لله".

وأردف رئيس المقاولون العرب:" ليس هناك لاعب هو الافضل كل الفريق كان متميز وأتمنى الاستمرار على نفس الجدية والتركيز لمواصلة التألق بالبطولة الافريقية".

ونجح فريق المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، فى تحقيق فوز عام على منافسه أرتا سولار بطل جيبوتى، بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب حسن جوليد بالعاصمة الجيبوتية، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 64 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث سجل هدف المقاولون أليكس سونج لاعب الفريق الجيبوتى بالخطأ فى مرماه، وكانت أحداث الشوط الأول قد انتهت بتقدم المقاولون بهدف نظيف سجله ألكس سونج لاعب أرتا سولار بالخطأ فى مرماه خلال الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول، بعد رمية تماس متقنة أرسلها لاعب المقاولون وتداخل فيها فادى نجاح مدافع ذئاب الجبل.

وتغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، مطار العاصمة الجيبوتية، فى تمام الثالثة مساء اليوم الأحد، وذلك عقب خوض مباراة الذهاب فى الدور التمهيدى لكأس الكونفدرالية الأفريقية أمام أرتا سولار بطل جيبوتى، على أن تصل البعثة إلى القاهرة فى تمام الواحدة من صباح غداً الأثنين، بعد ترانزيت فى أثيوبيا، فى رحلة تستغرق 8 ساعات تقريباً.