كأس مصر.. طلائع الجيش يدخل معسكر مغلق بالإسكندرية والأهلي يغلق صفحة إفريقيا استعداداً لمواجهة الاتحاد

يدخل اليوم الاحد ، فريق طلائع الجيش بقيادة طارق العشرى معسكر مغلق بالاسكندرية استعداداً لمواجهة الزمالك والمقرر لها الثلاثاء المقبل بعدما حصد الطلائع بطاقة التأهل بالفوز على بيراميدز بنتيجة 3 / 1 بركلات الترجيح، حيث تألق محمد بسام حارس مرمى الفريق وتصدى لثلاثة ركلات ترجيح من أربعة ركلات سددت على مرماه ، كما تخطى الزمالك عقبة نادى مصر بهدفين مقابل هدف.

ورفض طارق العشرى المدير الفنى لطلائع الجيش فكرة إقامة مباريات ودية فى الايام السابقة استعداداً لمواجهة الزمالك حيث تم الاكتفاء بالأربعة لقاءات التى خاضهم الفريق وكان أخرها الخسارة من الاسماعيلى والتعادل مع غزل المحلة الثلاثاء الماضى .

وعقد طارق العشرى جلسة مع لاعبيه شرح لهم تفاصيل المرحلة المقبلة وطالبهم خلالها ببذل أقصى الجهد لحجز مكان أساسى فى تشكيلة الفريق، مؤكدًا أنه لن يوجد مكان للمقصرين أو المستهترين خلال التدريبات.

وتعاقد طلائع الجيش فى التعاقد مع ثمانية صفقات حتى الآن هى حسين السيد مارسيلو الظهير الأيسر للأهلى فى صفقة انتقال حر، كما تعاقد مع عمرو مرعى مهاجم بيراميدز على سبيل الاعارة لمدة موسم واحد، فيما تم التعاقد مع رباعى حرس الحدود المالى إبراهيما كونيه صانع الألعاب، وحسن مجدى الظهير الأيمن والبرتغالى تونى جوميز ومصطفى جمال في صفقة انتقال حر بعد هبوط فريقهم لدوري القسم الثانى ، بجانب تمديد اعارة ناصر منسى من بيراميدز موسماً آخر، والتعاقد مع إسلام محارب على سبيل الاعارة موسماً من الجونة.

وبدأ الطلائع تدريباته استعدادًا للموسم الجديد باستاد جهاز الرياضة العسكرى، بعد حصول اللاعبين على راحة عقب مباراة الأهلى بالجولة الأخيرة للدورى مساء السبت الماضى والتى خسرها بثلاثية دون رد ليتوقف رصيده عند 41 نقطة فى المركز 11 بجدول الترتيب بعد لعب 34 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 14 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 37

الأهلي يستعد للإتحاد

يبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي اليوم ،الأحد، الإستعداد لمباراة الإتحاد السكندري المقرر لها بعد غد الثلاثاء في نصف نهائي كأس مصر بعدما حصل الفريق على راحة من التدريبات أمس عقب التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا ويعقد موسيماني المدير الفني للأهلي جلسة مع لاعبي الفريق اليوم من أجل الحديث عن المرحلة المقبلة وأهمية حصد البطولات التى سيُشارك فيها الفريق محلياً وأفريقياً.

فينا عاشت جماهير الأهلي أفراح حتى الساعات الأولى من صباح أمس ،السبت، ونزلت للشوارع والميادين تحتفل بفوز فريقها بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب منافسه التقليدي الزمالك حيث فاز الأحمر بهدفين لهدف في المباراة التى جمعت قطبي الكرة المصرية مساء أمس الأول ، الجمعة، بإستاد القاهرة الدولي وسجل ثنائي الاهلي كلاً من عمرو السولية وقفشة فيما سجل شيكابالا للزمالك الهدف الوحيد.