شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الأهلى يعلن أول اللاعبين الأجانب الراحلين وظهير أيمن جديد فى صفوفه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن النادي الأهلي سيعلن اليوم عن اسم أول اللاعبين الأجانب الراحلين عن القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة، وكتب شوبير فى تغريده عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "الأهلي يعلن اليوم أول اللاعبين الأجانب الراحلين"، كما لفت إلى ظهور لاعب جديد فى صفوف الفريق الأحمر، وقال: "ظهير أيمن جديد يظهر في مباراة الأهلي والاتحاد يا ترى مين؟".



احمد شوبير على تويتر

وفي وقت سابق، درس الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عددًا من الملفات المهمة قبل خوضه مباراة القرن الافريقي، وكذلك ملف الصفقات الجديدة، كما أن اللاعبين الراحلين على رأس اهتمامات موسيماني ويشغلون تفكيره لحسمها خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي غدا الاثنين الاستعداد لمباراة الاتحاد السكندري المقرر لها بعد غد الثلاثاء في نصف نهائي كأس مصر بعدما حصل الفريق على راحة من التدريبات اليوم عقب التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا ويعقد موسيماني المدير الفني للأهلي جلسة مع لاعبي الفريق اليوم من أجل الحديث عن المرحلة المقبلة وأهمية حصد البطولات التى سيُشارك فيها الفريق محلياً وأفريقياً.

وعاشت جماهير الأهلي الأفراح حتى الساعات الأولى من صباح أمس السبت، ونزلت للشوارع والميادين تحتفل بفوز فريقها بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب منافسه التقليدي الزمالك حيث فاز الأحمر بهدفين لهدف في المباراة التى جمعت قطبي الكرة المصرية مساء أمس الأول ، الجمعة، بإستاد القاهرة الدولي وسجل ثنائي الاهلي كلاً من عمرو السولية وقفشة فيما سجل شيكابالا للزمالك الهدف الوحيد.