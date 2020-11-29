شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. الشناوى " الحصن المنيع" للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى الحصن المنيع و صمام أمان الفريق الأحمر ، خاصة أنه حارس يمتلك المزيد من الخبرات القوية التى ساعدته ف حفر اسمه بقوة فى قلوب الجماهير الحمراء ، فى ظل البطولات التى يساهم فى تحقيقها لفريقه و أخرها البطولة التى طال إنتظارها بتحقيق النجمة الأفريقية التاسعة على حساب الزمالك فى لقاء قوى .

و تألق الحارس محمد الشناوى فى الديربى التاريخى الذى جمع الأهلى و الزمالك أول أمس الجمعة بإستاد القاهرة و منع غريمه التقليدى الزمالك من أهداف محققة ، حتى خطف الأنظار فى التتويج بحرصه على رفع زميله مؤمن زكريا كأس البطولة

وأكد محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى، أنه أوفى بوعده مع مؤمن زكريا بعد التتويج بدورى أبطال أفريقيا، فى المباراة التى فاز فيها الأهلى على الزمالك بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت فى استاد القاهرة، وقال الشناوى خلال حواره مع هانى رمزى فى قناة الأهلى: "الحمد لله وفيت بوعدى مع مؤمن زكريا الذى وعدته أننا هنجيب البطولة علشانه واللاعبين كانوا على قدر المسئولية، وقلت له مستنيك تشارك معانا تانى ،ومؤمن معايا من الناشئين".

وأوضح الشناوى: "لم ألتفت للشائعات حول إصابتى بفيروس كورونا، وكنت استقبلها بضحك وكنت مركز جدا في التمرين وشغلى، والشغل هو من يرد على هؤلاء، ومش بشغل دماغى بالسوشيال، واتفقت أنا واللاعبين عدم الانشغال بها حتى الانتهاء من البطولة".

وأضاف الشناوى: قلت لمستر موسيمانى أن التتويج بهذه البطولة سيفتح لنا التتويج بها مرتين أو ثلاثة، وإن شاء الله قادرين على ذلك، وبعتذر لزملائى على كلامى لهم بين الشوطين وهم أخواتى".

وأوضح الشناوى : "مستر موسيمانى تركنى مع اللاعبين بين الشوطين بعدما أحس بالقلق من اللاعبين، فقلت لهم افتكروا آخر نهائيين لما اتهزمنا والإحساس بعد المباراتين وكنا نريد تصحيح الأمور والتتويج باللقب".

و يرصد الخليج 365 لقطات للحارس محمد الشناوى فى الصور التالية :