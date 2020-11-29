شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف ماذا قال الشناوى لدفاع الأهلى أمام الزمالك فى الدقيقة 72 و82 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى أحمد شوبير أن محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى لعب دور البطولة فى تتويج المارد الأحمر بطلا لأفريقيا ليس فقط على الصعيد الفنى وإنما على صعيد القيادة فى صفوف الفريق، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم : "سأذيع سراً يحكى لأول مرة الشناوى فى مباراة الزمالك جاب معلول وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هانى فى الدقيقة 74 وقالهم نتماسك يا جماعة ونصمد شوية اللى هيجيب جول دلوقتى هيكسب وإحنا رجالة وهنتماسك".

ويضيف شوبير: "فى الدقيقة 82 الشناوى كرر الموقف وقال لنفس اللاعيبة فى وقت توقف المباراة وقالهم هانت يا جماعة قربت والله نكمل مع بعض ونفضل رجالة وفعلا بعدها بدقائق دخل هدف قفشة، هى دى الروح، هو ده الكابتن، الشناوى لاعب كبير فناً وأخلاقاً وكابتن بمعنى الكلمة".

وتابع شوبير: "الشناوى تعمد الحصول على إنذار ثانى عشان يستهلك الوقت ويخفف الضغوط على اللاعيبة فى وقت صعب".

وعاشت جماهير الأهلي أفراحا حتى الساعات الأولى من صباح أمس السبت، ونزلت للشوارع والميادين تحتفل بفوز فريقها بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب منافسه التقليدي الزمالك، حيث فاز الأحمر بهدفين لهدف في المباراة التى جمعت قطبي الكرة المصرية مساء أمس الأول، الجمعة، بإستاد القاهرة الدولي وسجل ثنائي الاهلي كلاً من عمرو السولية وقفشة فيما سجل شيكابالا للزمالك الهدف الوحيد.

واحتفل جمهور الأهلي بالملايين في الشوارع باللقب الأفريقي التاسع في تاريخ النادي كما حضر الألاف من الجمهور داخل النادي بفروعه الثلاثة للإحتفال بالنجمة التاسعة وفتحت إدارة النادي ملعب التتش للأعضاء لحضور الأحتفالات والأفراح التى إستمرت حتى الساعات الأولى من صباح أمس ورفع الجميع أعلام الأهلي فيما علت الأصوات والأغاني داخل جدارن الأهلي بفروعه وشوارع القاهرة والميادين المختلفة.