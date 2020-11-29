"كنت أول من هنأ الأهلي".. أحمد مرتضى يكشف الحل للقضاء على التعصب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن تطبيق القانون هو الحل فيما يتعلق بظاهرة التعصب.

وكان الأهلي قد فاز مؤخراً على الزمالك 2-1 بنهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكتب أحمد مرتضى عبر حسابه على "تويتر" "ما حدث من بعض الجماهير من تعصب ليس له اي مبرر".

وأضاف "لمن لا يعلم انا اول من هنأ الاهلي بالفوز سواء كان كابتن الخطيب او باقي المجلس وحتى قبل المباراة وامام السيد الوزير وممثل النادي الاهلي صرحت بذهابي للنادي الاهلي للتهنئه".

واختتم "الموضوع يحتاج لأكثر من مجرد مبادرة للتعصب الحل في تطبيق القانون".