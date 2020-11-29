عمرو السولية يوجه رسالة هامة إلى شيكابالا ويطالب الجماهير بالتحلي بالروح الرياضية

قال عمرو السولية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه يرفض الإساءة إلى محمود عبد الرزاق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مطالب الجماهير بالهدوء وعدم التعصب والتحلي بالروح الرياضية.
وأكد عمرو السولية في تصريحات تليفزيونية: “انه يشكر جماهير الأهلي على الدعم خلال الفترة الأخيرة، والوقوف بجانب الفريق واللاعبين، إلى ان نجحنا في الحصول على البطولة الإفريقية الغالية بالنسبة لجماهير النادي الأهلي”.
وتابع: “أرفض الإساءة إلى شيكابالا، كلنا زملاء سواء داخل الملعب او خارجه، يجب على الجماهير ان تتحلى بالروح الرياضة، تندرج نحو مبادرة لا للتعصب، فجميع الفرق معرضة للهزيمة، فالكرة مكسب وخسارة”.
وحقق النادي الأهلي فوزا غاليًا على نظيرة الزمالك، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ستاد القاهرة، بالنهائي الإفريقي، وتوج الفريق الأحمر بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة له في تاريخه.
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