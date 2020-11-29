مدحت شلبي عن "انفراد" حسين الشحات: أنا لو في الملعب وبصندل كنت جبتها

قال المعلق الرياضي مدحت شلبي، إن النادي الأهلي في حاجة إلى لاعب قوي رأس حربة بدلا من مروان محسن، مستنكرا الهدف الذي أضاعه حسين الشحات.

وأضاف "شلبي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد": أنا لو في الملعب ولابس صندل هدخل جون ومش هضيع الفرصة زي حسين الشحات؛ مشيرا أن مباريات البطولة تكتسب ولا تلعب.

وتابع : لا الشناوي ولا 10 منه كانوا يستطيعون صد هدف شيكابالا لأنه هدف مبدع .

وأكد المعلق الرياضي مدحت شلبي، أن هدف شيكابالا، لا يتكرر في الملاعب المصرية، ولا نراه إلا كل وقت طويل، مؤكدا أن شيكابالا في الناحية اليمين خطير.

وأوضح أنه كان يعتقد أن هذه المباراة لنادي الزمالك، لكن هذه المباريات تكسب ولا تلعب حيث إن الزمالك لعب مباراة ممتازة ولكن لم يتمكن من ترجمتها للفوز.

وأشار المعلق الرياضي مدحت شلبي , الي أن محمود حمدي الونش أفضل قلب دفاع في مصر، مؤكدا أن موسيماني مدرب الأهلي يمتلك خبرات كبيرة واستطاع بالأمس تحجيم سيطرة الزمالك بشكل مقبول.