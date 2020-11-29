موجز أخبار مصر.. الأرصاد تعلن استقرار الأحوال الجوية غدا وانعدام الأمطار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها ما كشفته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأن صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار هبوب تيارات هوائية شرقية باردة اليوم على مناطق من شمال البلاد تعمل على تكوين سحب متوسطة متفرقة على المدن الساحلية قد يصاحبها سقوط الأمطار كما تعمل على المزيد من برودة الطقس.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنه بداية من الغد ينقطع التيار الشرقى وتنعدم فرص سقوط الأمطار على كافة الأنحاء وتستقر الأحوال الجوية على كافة الأنحاء. وفيما يلى موجز أخبار مصر.

الأرصاد تعلن استقرار الأحوال الجوية غدا وانعدام فرص سقوط الأمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار هبوب تيارات هوائية شرقية باردة اليوم على مناطق من شمال البلاد تعمل على تكوين سحب متوسطة متفرقة على المدن الساحلية قد يصاحبها سقوط الأمطار كما تعمل على المزيد من برودة الطقس.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنه بداية من الغد ينقطع التيار الشرقى وتنعدم فرص سقوط الأمطار على كافة الأنحاء وتستقر الأحوال الجوية على كافة الأنحاء.

توافق مصرى- جنوب سودانى حول أهمية التوصل لاتفاق قانونى ملزم حول سد النهضة

وصف الرئيس عبد الفتاح السيسى، مباحثاته اليوم فى جوبا مع رئيس جنوب السودان سلفا كير بأنها مباحثات ثنائية معمقة ومثمرة، عكست توافر الإرادة السياسية المشتركة نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية المتكاملة بين البلدين في مختلف المجالات، بما يسمح بالاستغلال الأمثل لقدراتنا لخدمة مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وناقش الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الجنوب سودانى سيلفا كير، موضوع مياه النيل، وآخر المستجدات فيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة، حيث تم التوافق حول أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة، مع تعزيز التعاون بين دول حوض النيل علي نحو يُحقق المصالح المشتركة لشعوب كافة دولة وتجنب الإضرار بأى طرف.

الداخلية تضبط قضايا اختلاس واحتيال بقيمة 1.6 مليار جنيه خلال أسبوع

وجهت أجهزة الأمن حملات أمنية لمكافحة كافة صور الخروج عن القانون، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق، حيث استهدفت الداخلية البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية) ، (السحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية) حيث ضُبط خلالها (461) متهم ، وبحوزتهم (22 قطعة سلاح نارى – طلقات نارية مختلفة الأعيرة – 3 قطع أسلحة بيضاء).

وأسفرت الجهود ـ خلال أسبوع ـ فى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة عن مصرع (3) عناصر إجرامية شديدة الخطورة ، وضبط (14) عنصر بنطاق مديريات أمن (الإسكندرية– الدقهلية – أسيوط – قنا) بإجمالى مضبوطات (16) قطعة سلاح نارى (رشاش- 6 بنادق آلية– 3 بندقية خرطوش – 2 مسدس- 4 فرد محلى – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من الأقراص والمواد المخدرة) ، وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها " شروع فى قتل– مقاومة سلطات - إطلاق أعيرة نارية- سرقة بالإكراه- سلاح نارى - مخدرات"، وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

الحكومة تنفى تخفيض رواتب بعض العاملين بالجهاز الإدارى للدولة

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الحكومة تخفيض رواتب بعض العاملين بالجهاز الإداري للدولة، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتخفيض رواتب أي من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، مُوضحةً أن الدولة ملتزمة بصرف جميع رواتب وأجور العاملين بالجهاز الإدارى للدولة دون إجراء أى تخفيض، مُشيرةً إلى أن رواتب جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة تزيد سنوياً طبقاً للقانون من خلال ما يتقرر من علاوات دورية وخاصة، وما يتم إقراره من حوافز إضافية لجميع العاملين بالدولة، مُشددةً على أن الدولة تسعى جاهدة لرفع كفاءة موظفيها وتحسين قدراتهم دون المساس برواتبهم.

التعليم تتيح للطلاب التحويل من مدارس مجتمعية لتعليم أساسى بعد مناظرة السن

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لطلاب التعليم المجتمعي التحويل إلى مدارس التعليم العام، كما اتاحت تحويل طلاب التعليم الابتدائي إلى مدارس التعليم المجتمعى، وفقا لظروفهم، مما يتيح الفرصة لجميع الطلاب للاستمرار في التعليم والتعلم، والحصول على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه يتم التحويل بعد مناظرة السن وتسكينهم فى الصفوف المناسبة لهم فى المدارس، كما أنه يمكن قبول الطلاب فى سن 6 سنوات طبقا للقرارات المنظمة، موضحة أنه ورد إلى الوزارة استفسارات كثيرة بشأن إمكانية التحويل من المدارس والتعليم الابتدائى إلى المجتمعى والعكس ومن ثم يجوز وفقا للضوابط والسن.





أسعار الذهب تتراجع 10 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 780 جنيها للجرام

تراجعت أسعار الذهب في مصر بقيمة 10 جنيهات اليوم السبت، وذلك بالتزامن مع استمرار هبوط سعر اونصة الذهب عالميا، والتي تراجعت من 1805 إلى 1789 دولار حتى صياغة هذا التقرير، مع اتجاه المستثمرين نحو الأسهم والدولار بديلا للذهب والمعادن الثمينة الأخرى.

سعر جرام الذهب اليوم تراجع من 790 جنيها للجرام، في تعاملات الجمعة، إلى 780 جنيها للجرام في تعاملات اليوم السبت، في أدنى سعر للذهب في مصر منذ مايو الماضى.





الحكومة تنفى تكبد الموازنة أعباء إضافية نتيجة تمويل مشروعات العاصمة الإدارية

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تكبد الموازنة العامة للدولة أعباءً إضافية نتيجة تمويل مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، تواصل المركز مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتكبد الموازنة العامة للدولة أي أعباءً إضافية نتيجة تمويل مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.