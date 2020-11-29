شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الوطنية تنتهى من الفصل بتظلمات إعادة المرحلة الأولى لانتخابات النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فصلت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، فى تظلمات المرشحين الخاسرين على عمليتى الاقتراع والفرز فى جولة الإعادة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.

وتسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات مجموعة من تظلمات المرشحين الذين خاضوا سباق جولة الاعادة بالمرحلة الاولى وتبين من الحصر العددى للأصوات عدم حصولهم على نسبة (50+1 من عدد الأصوات الصحيحة لدوائرهم الانتخابية)، والتى يطالبون فيها بوقف اعلان النتيجة واعادة الاقتراع والفرز بدوائرهم وفقا للأسباب التى قاموا بسردها فى التظلمات.

ومن المقرر أن تقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بإخطار المرشحين المتظلمين من نتائج الاقتراع والفرز بنتيجة قرارها فى موعد أقصاه 24 ساعة من صدوره.

يذكر أن جولة الإعادة بالمرحلة الأولى أجريت فى الخارج أيام 21 و22 و23 نوفمبر، ويومى 23 و24 نوفمبر فى الداخل وذلك فى نطاق 44 لجنة عامة فى 13 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، مطروح بعد أن حسمت محافظة البحر الأحمر جميع مقاعدها بالجولة الأولى من تلك المرحلة.

وحسم 32 مرشحا مقاعدهم من الجولة الأولى لهذه المرحلة بينما تنافس فى جولة الإعادة منها 218 مرشحا على 109 مقعدا بعد تأجيل انتخابات دائرة ديرمواس بالمنيا لأجل غير مسمى بسبب حكم قضائى بعودة مرشح لسباق الانتخابات والمخصص لها مقعد واحد.

وأجريت الإعادة فى 13 محافظة كالآتي: محافظة الجيزة بين 4 مرشحين على مقعدين، وفى محافظة الفيوم بين 14 مرشحين على 7 مقاعد، وفى محافظة المنيا بين 30 مرشحين على 15 مقعد، وفى محافظة الوادى الجديد بين 4 مرشحين على مقعدين، وفى محافظة بنى سويف بين 16 مرشحا على 8 مقاعد، وفى محافظة سوهاج بين 28 مرشحا على 14 مقعد، وفى محافظة قنا بين 18 مرشحا على 9 مقاعد، وفى محافظة مطروح بين 4 مرشحين على مقعدين.

ويشكل مجلس النواب من 568 عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردى، و284 مقعدا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.