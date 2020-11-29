شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب يحتجز مفتشين من الصحة داخل مركزه غير المرخص بالأقصر.. والأمن يتدخل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى واقعة غريبة بمحافظة الأقصر، أقدم طبيب مسالك بولية على غلق أبواب مركزه على أعضاء لجنة تفتيش من مديرية الشئون الصحية بالأقصر، وتركهم داخل المركز وفر هارباً، وتم على الفور تدخل رجال الشرطة بمديرية أمن الأقصر بقيادة اللواء عصام يس مدير الأمن، وتم فتح المركز وإخراج أعضاء لجنة التفتيش بسلام.

البداية كانت بتلقى اللواء عصام يس مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من قيادات مديرية الشئون الصحية بالأقصر، باحتجاز الطبيب "أ.م" طبيب مسالك بولية ويمتلك مركز تفتيت للحصوات غير مرخص بوسط مدينة الأقصر، لأعضاء لجنة تفتيش من مديرية الشئون الصحية بالأقصر، وتركهم داخل المركز وغادره هارباً منه، بعد خروجهم فى حملة للتفتيش على المركز المخالف.

وتم على الفور انتقال قوة أمنية بقيادة مدير أمن الأقصر، وبإشراف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لموقع مركز تفتيت الحصوات وتم اقتحامه وإخراج الأطباء المحتجزين وتحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لتولى التحقيق، وجارى ضبط وإحضار الطبيب المتهم بالواقعة.