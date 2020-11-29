الخليج 365: زيارة تاريخية لجنوب السودان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 في العدد المطبوع غدا مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها تغطية الزيارة التاريخية للرئيس السيسى إلى جنوب السودان تحت عنوان "زيارة تاريخية لجنوب السودان.. الرئيس السيسى يلتقى رئيس جنوب السودان سلفا كير فى جوبا.. تنسيق سياسى وعسكرى وأمنى بين القاهرة وجوبا.. السيسى: نتطلع إلى تعزيز الشراكة.. و«سلفا كير» يثمن التحركات المصرية لدعم بلاده. اقرأ في العدد أيضا.. الأهلى بطل أفريقيا.. الجماهير الحمراء تسهر للصباح للاحتفال بالنجمة التاسعة

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