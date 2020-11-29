شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: إعادة الفرز بولاية ويسكونسن لوجود أصوات غير قانونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن عملية إعادة فرز أصوات الناخبين في ولاية ويسكونسن ترتبط بإيجاد الأشخاص الذين صوتوا بطريقة غير قانونية، مشيرا إلى أنه سيتم رفع هذه القضية بعد انتهاء عمليات إعادة الفرز، يوم الاثنين أو الثلاثاء المقبل، مؤكدا أنه وجد العديد من الأصوات غير القانونية في الانتخابات الرئاسية.

وقال ترامب عبر حسابه الرسمي على تويتر :"إعادة فرز الأصوات في ولاية ويسكونسن لا تتعلق بالعثور على أخطاء في العد ، إنها تتعلق بالعثور على الأشخاص الذين صوتوا بشكل غير قانوني، وسيتم رفع هذه القضية بعد انتهاء إعادة الفرز، يوم الاثنين أو الثلاثاء، لقد وجدنا العديد من الأصوات غير القانونية".



ترامب

وأشار الرئيس الأمريكي في تغريدة أخرى إلى أنه :"تم تقديم إدعاءات محددة، ولدينا دليل قاطع في قضية بنسلفانيا. بعض الناس لا يريدون رؤيتها. إنهم لا يريدون أي علاقة بإنقاذ بلادنا... حزين".







دونالد ترامب

من ناحية أخرى، انتهت إعادة فرز الأصوات التي طالبت بها حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ميلووكي، أكبر مقاطعة بولاية ويسكونسن، بحصول الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن على المزيد من الأصوات.

فبعد إعادة فرز ما يقرب من 460 ألف صوت في ميلووكي، بات الفارق بين الاثنين 132 صوتا إضافيا لصالح بايدن. وفي المجمل حصل بايدن على 257 صوتا إضافيا مقابل 125 صوتا لترامب.

كانت حملة ترامب قد طالبت بإعادة الفرز في اثنتين من أكبر مقاطعات ويسكونسن من حيث عدد السكان، وهما مقاطعتان تميلان للحزب الديمقراطي، وذلك بعدما خسر الولاية بأكثر من 20 ألف صوت.

وستتكلف حملة ترامب ثلاثة ملايين دولار نظير عملية إعادة الفرز في المقاطعتين. ومن المتوقع أن تنتهي مقاطعة دين من إعادة فرز الأصوات غدا الأحد.

وعلى مستوى الولايات المتحدة، فاز بايدن بانتخابات الرئاسة التي أجريت في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني بأغلبية 306 من أصوات المجمع الانتخابي، وهو ما يزيد كثيرا عن الأصوات اللازمة للفوز بالرئاسة وعددها 270، فيما حصل ترامب على 232 صوتا.