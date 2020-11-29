رضا شحاتة: السولية و زيزو الأفضل في نهائي أفريقيا

أكد رضا شحاتة المدير الفني لنادي الجونة انه يهنيء الكرة المصرية على الأداء والأمور كانت صعبة لأنه نهائي بعد غياب للطرفين عن التتويج بإفريقيا منذ سنوات طويلة.
وقال رضا في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد الى انه لا يتفق مع مقولة أن النهائيات تكسب ولا تلعب، يجبأن يكون هناك شكل وأداء للفريق.
وتابع أن عمرو السولية وزيزو كانا الأفضل في النهائي، زيزو لديه روح وقلب وإصرار وله بصمة بالملعب وكان مؤثر جدا على فترات بعيدة ولديه استمرارية.
أكد رضا شحاتة، المدير الفني لنادي الجونة ونجم الأهلي السابق، أن الأهلي تخلص من
وقال شحاتة "الأهلي لن يكون مضغوط بدوري الأبطال في نهائي الكأس، خاصة أنه سيدخل المباراة وهو متوج بإفريقيا والزمالك بالسوبر وهناك تكافئ، أتمنى أن أرى الفريقين في نهائي الكأٍس لذلك لا اعتقد أنه سيكون هناك مشادات وستكون المباراة مميزة فنيا".
وأكمل: "الأهلي كان يحتاج هذا التتويج لأنه لا يجب خسارة نفس البطولة لعامين أو ثلاثة، وكان يجب الفوز خاصة بعد خسارة لقاء الدوري والسوبر".
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