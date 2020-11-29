رئيس الهلال يعرب عن سعادته بالفوز على النصر

أعرب فهد بن نافل رئيس مجلس إدارة نادي الهلال السعودي لكرة القدم عن سعادته البالغة عقب الفوز على النصر 2 / 1 والتتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأكد رئيس الهلال أنه من اليوم الأول له في النادي حاول تهيئة الأجواء وتوفير المناخ المناسب للفريق لكي يتمكن من تحقيق البطولات.

وعن فرصة الدفع باللاعبين الشباب وسط نجوم الهلال أكد بن نافل أن هناك استراتيجية وتخطيط جيد خاصة في انتقاء العناصر الجديدة لنادي الهلال.

وأضاف بن نافل أنه يرفض ضم 7 أو 8 لاعبين ولا يحصلون على الفرصة كاملة مشيرًا إلى أن سياسة الإعارات للاعبين الشباب مفيدة للغاية لأنها تجهز اللاعبين للعب مع الهلال بعد أكتساب الخبرات المطلوبة.