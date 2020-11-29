شكرا لقرائتكم المقاولون العرب يغادر جيبوتي اليوم بعد خوض انطلاقة الكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، مطار العاصمة الجيبوتية، فى تمام الثالثة مساء اليوم الأحد، وذلك عقب خوض مباراة الذهاب فى الدور التمهيدى لكأس الكونفدرالية الأفريقية أمام أرتا سولار بطل جيبوتى، على أن تصل البعثة إلى القاهرة فى تمام الواحدة من صباح غداً الأثنين، بعد ترانزيت فى أثيوبيا، فى رحلة تستغرق 8 ساعات تقريباً.

من جانبه، أكد المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب، ورئيس بعثة الفريق الذي يخوض اليوم مباراة أمام ارتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب الدور التمهيدي لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، على شكره للدولة المصرية الممثلة في السفير محمد مصطفى عرفي سفير مصر في جيبوتي، الذي سهل من مهمة فريق المقاولون العرب .

وأضاف رئيس نادي المقاولون العرب، أن السفير المصرى فى جيبوتي دعم البعثة المصرية للمقاولون العرب منذ اللحظة الأولى لقدومها إلى جيبوتي وساعد الفريق كثيرا، قائلا : «كل الشكر إلى الدولة المصرية والسفير المصري».

وأشار محسن صلاح، إلى أنه عقد جلسة مع لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بعد عودة الفريق إلى المنافسات الإفريقية عقب غياب استمر 15 عاما، مطالبا منهم تقديم صورة مشرفة للفريق في الدول الإفريقية.

من جانبه، قال السفير محمد مصطفى عرفي سفير مصر في جيبوتي، إن مصر لديها مكانة كبيرة للغاية في دولة جيبوتي لاعتبارات كثيرة من ضمنها التاريخ والعروبة والانتماء الإفريقي.

وكشف أنه بعد إعلان تواجد فريق المقاولون العرب في جيبوتي، شعر الجميع بالفرحة لمشاهدة فريق مصري عريق وكبير وسوف يواصل انتصاراته واستعادة الأمجاد مع وجود المهندس محسن صلاح رئيسا للنادي.