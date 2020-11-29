شكرا لقرائتكم خبر عن ابن مشجع الأهلى المتوفى بعد الهدف الثانى: أغم عليه قبل كده لما الزمالك فاز والان مع تفاصيل الخبر
من جانبه، قال الدكتور جمال شعبان استشارى القلب ومدير معهد القلب السابق، إن ما حدث للمتوفى هو أزمة قلبية مفاجئة واختلال في كهربة القلب، مشيرا إلى أن الفرحة الزائدة وكذلك الحزن الزائد والخوف الزائد من المكن أن يعمل على الأزمة القلبية المفاجئة والوفاة.
من جانب آخر، كان الكونغولى كونستاي أوماري، الرئيس المؤقت للاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" علق على مباراة نهائي القرن بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا التي انتهت أمس بفوز المارد الأحمر 2-1، مؤكدا أنه كان ديربي عظيما، وذلك خلال حضوره المباراة مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.
وقال أوماري في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للكاف: "أود أن أعرب عن امتناني لأعضاء الكاف لأداء مهمتهم هذا الموسم بنجاح ملحوظ، على الرغم من الأوقات الصعبة التي نواجهها مع جائحة فيروس كورونا، أهنئ طرفي النهائي اللذين كرما قيم كرة القدم، لقد كان ديربي عظيما".
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