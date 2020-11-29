شكرا لقرائتكم خبر عن ابن مشجع الأهلى المتوفى بعد الهدف الثانى: أغم عليه قبل كده لما الزمالك فاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حسين سمير حسين نجل المتوفى عقب فوز النادى الأهلى على نادى الزمالك في مباراة القمة الإفريقية، إن والده كان عاشقا ومشجعا للنادي الأهلى بشكل كبير، وبعدما أحرز النادي الأهلي الهدف الثانى في المباراة قام والده من الفرحة بالهدف ولكنه لم يتحمل تلك الفرحة فسقط متوفيا، مشيرا إلى أنه نقل إلى المستشفى ولكنه توفى قبل وصوله إلى المستشفى، مضيفا أن تلك الحالة حدثت له أثناء مباراة الأهلى والزمالك في لقاء السوبر.

من جانبه، قال الدكتور جمال شعبان استشارى القلب ومدير معهد القلب السابق، إن ما حدث للمتوفى هو أزمة قلبية مفاجئة واختلال في كهربة القلب، مشيرا إلى أن الفرحة الزائدة وكذلك الحزن الزائد والخوف الزائد من المكن أن يعمل على الأزمة القلبية المفاجئة والوفاة.

من جانب آخر، كان الكونغولى كونستاي أوماري، الرئيس المؤقت للاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" علق على مباراة نهائي القرن بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا التي انتهت أمس بفوز المارد الأحمر 2-1، مؤكدا أنه كان ديربي عظيما، وذلك خلال حضوره المباراة مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.