شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر: الزمالك لعب والأهلى كسب.. وإبراهيم حسن: أبو جبل لا يسأل عن هدف قفشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكابتن فاروق جعفر، إن الاستحواذ والسيطرة لا يأتيان بالفوز ولكنه لا يمكن الحكم على حسم النتيجة إلا بعد انتهاء المباراة، مشيرا إلى أن هدف مجدى قفشة كان مفاجأة للجميع خاصة لنادى الزمالك، مؤكدا أن نادى الزمالك أدى مباراة ممتازة، معلقا "الزمالك لعب والأهلي كسب"، مضيفا أن هناك 3 من اللاعبين الأساسين لم يكونوا ضمن تشكيل الفريق، وعلى الجانب الأخر، لم يغب عن النادى الأهلي سوى لاعب واحد، وأفضل شيء وجده هو علاقة لاعبى الفريقين خلال المباراة.

وتابع جعفر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية والذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أن أزمة كورونا عملت على تعطيل الكرة المصرية.

من جانبه، قال إبراهيم حسن نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، إن دفاع نادى الزمالك أخطأ أثناء تسديد مجدى قفشه للهدف، مشيرا إلى أن هذا الهدف لا يسأل عنه أبو جبل، وليس هناك أي خطأ منه أو من الشناوي خلال أحداث المباراة، مؤكدا أن النادي الأهلي يستغل دائما أخطاء الفريق المنافس، ونادى الزمالك لم يستغل الاستحواذ على الكرة، مؤكدا أن الحكم قام بامتصاص الضغط العصبي الذى كان متواجدا عند اللاعبين، والمباراة كانت من أفضل المباريات تحكيميا.

ويعد هذا اللقب التاسع للأهلى، حيث اقتنص النادى لقب بطولة دورى أبطال أفريقيا فى أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2012 و2013، وكانت هذه المباراة هى النهائى رقم 13 للأهلى الذى يتأهل له فى تاريخه، لكنه فشل فى الفوز بالبطولة 4 مرات وكان وصيفا فى 4 نسخ من البطولة.

ومن المنتظر أن يمثل الأهلى القارة الأفريقية فى بطولة كأس العالم للأندية التى تنظم فى الدوحة فى فبراير المقبل.