شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سراج: الخطيب طالب اللاعبين بحصد كأس مصر بعد التتويج الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي أن محمود الخطيب رئيس النادي طالب لاعبي الفريق الكروي الأول بالنادي بضرورة التركيز في المباريات المقبلة وتحديداً كأس مصر، قائلاً في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "جمهور التالتة" المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس، أن الخطيب طالب اللاعبين بضرورة التركيز في مباريات كأس مصر لأنها بطولة كبيرة ونعسى لحصدها، وواصل عضو مجلس إدارة الأهلي: "الخطيب قال للاعبين من حقكم الفرحة الاستثنائية".
أضاف محمد سراج الدين إن البطولة الأفريقية هي الأغلى رغم انه اعتاد تشجيع الفريق منذ الصغر في كافة أنحاء العالم وأعي قيمة القلعة الحمراء.
وتوج الأهلي بلقبه التاسع في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم إثر فوزه الثمين 2-1 على منافسه التقليدي العنيد الزمالك، الجمعة، على إستاد القاهرة الدولي في أول نهائي مصري للبطولة.
وعزز الأهلي رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب رافعاً رصيده إلى 9 ألقاب فيما تجمد رصيد الزمالك في البطولة عند خمسة ألقاب، إذ استعصى عليه اللقب مجدداً، علماً بأنه أحرز أحدث ألقابه الخمسة في البطولة عام 2002.
وتوج الأهلي بلقبه التاسع في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم إثر فوزه الثمين 2-1 على منافسه التقليدي العنيد الزمالك، الجمعة، على إستاد القاهرة الدولي في أول نهائي مصري للبطولة.
وعزز الأهلي رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب رافعاً رصيده إلى 9 ألقاب فيما تجمد رصيد الزمالك في البطولة عند خمسة ألقاب، إذ استعصى عليه اللقب مجدداً، علماً بأنه أحرز أحدث ألقابه الخمسة في البطولة عام 2002.ؤ
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