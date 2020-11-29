شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوى يحمل كأس أفريقيا ويجوب النادى الأهلى مع اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حمل محمد الشناوى، حارس مرمى فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، كأس دورى أبطال أفريقيا، وسط لاعبى فريقه، وقاموا بجولة فى مقر النادى بالجزيرة، للاحتفال مع أعضاء مجلس الإدارة بالبطولة الغالية، التى تم تحقيقها بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الجمعة، على استاد القاهرة الدولى، فى نهائى البطولة.

والتف أعضاء مجلس إدارة الأهلى حول اللاعبين للاحتفال معهم ببطولة أفريقيا التاسعة فى تاريخ القلعة الحمراء، والوصول لكأس العالم للأندية.

وكان مجلس مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب قرر إقامة حفل لفريق الكرة الأول بمقر النادى بالجزيرة، اليوم السبت للاحتفال بالتتويج الأفريقى التاسع فى تاريخ القلعة الحمراء.

وأشعل ما يقرب من 200 عضو بالنادي الأهلي الشماريخ بجوار ملعب التتش احتفالا بتتويج الفريق ببطولة دوري أبطال أفريقيا، ورغم أن موسيماني المدير الفني للفريق كان قد قرر منح الفريق راحة من التدريبات اليوم بعد الفوز ببطولة أفريقيا إلا أن المدير الفني تراجع وقرر خوض مران انتهى منذ قليل استعداد لمباراة الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء القادم في نصف نهائي كأس مصر.

وخاض الأهلي في مشواره نحو التتويج باللقب 15 مباراة، تمكن من تحقيق الفوز في 11 منها، وتعادل في 3 مباريات وتلقى خسارة وحيدة.