شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أشرف: حلمى طولان أعادنى لكرة القدم بعد الحادث الشهير لوالدتى وأختى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أيمن أشرف مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي أنه يهدي الفوز الغالي ببطولة أفريقيا لوالدته وشقيقته اللذين كان يتمنى وجودهما على قيد الحياة للاحتفال معه الآن، قائلاً خلال تصريحاته لبرنامج "جمهور التالتة" المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس: "حلمي طولان أعادني لكرة القدم بعدما كنت في طريقي الى اعتزال اللعب بعد الحادث الشهير لوالدتي وأختي".

أضاف أيمن أشرف أن الكرات الطويلة وبعض الأمور التي كان ينفذها في المباراة بسبب تعليمات موسيماني المدير الفني.

وتوج الأهلي بلقبه التاسع في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم إثر فوزه الثمين 2-1 على منافسه التقليدي العنيد الزمالك، الجمعة، على إستاد القاهرة الدولي في أول نهائي مصري للبطولة.

وعزز الأهلي رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب رافعاً رصيده إلى 9 ألقاب فيما تجمد رصيد الزمالك في البطولة عند خمسة ألقاب، إذ استعصى عليه اللقب مجدداً، علماً بأنه أحرز أحدث ألقابه الخمسة في البطولة عام 2002.

وأشار أيمن أشرف الى أن اللاعبين تدربوا قبل مباراة القمة على الخطة التي خاض بها الفريق لمدة أسبوع تقريبا وتحدثت وسعد الدين سمير مع الفريق للمطالبة بالحصول على اللقب لإسعاد الجماهير.

وتوج الأهلي بلقبه التاسع في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم إثر فوزه الثمين 2-1 على منافسه التقليدي العنيد الزمالك، الجمعة، على إستاد القاهرة الدولي في أول نهائي مصري للبطولة.

وعزز الأهلي رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب رافعاً رصيده إلى 9 ألقاب فيما تجمد رصيد الزمالك في البطولة عند خمسة ألقاب، إذ استعصى عليه اللقب مجدداً، علماً بأنه أحرز أحدث ألقابه الخمسة في البطولة عام 2002.