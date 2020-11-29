شكرا لقرائتكم خبر عن 350 ألف جنيه لكل لاعب فى الأهلى بعد الفوز ببطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحصل كل لاعب بالفريق الاهلي على مكافأة تبلغ 350 ألف جنيه تقريباً بعد الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب منافسه التقليدي الزمالك حيث فاز الأحمر بهدفين لهدف في المباراة التى جمعت قطبي الكرة المصرية أمس ، الجمعة، بإستاد القاهرة الدولي وسجل ثنائي الاهلي كلاً من عمرو السولية وقفشة فيما سجل شيكابالا للزمالك الهدف الوحيد ، فيما يُعد محمد الشناوي أكثر اللاعبين مشاركة مع الفريق خلال مشوار البطولة بداية من مباراة إطلع بره بطل جنوب السودان في الدور التمهيدي حتى لقاء الزمالك في النهائي الافريقي.

وإحتفل جمهور الأهلي بالملايين في الشوارع باللقب الأفريقي التاسع في تاريخ النادي كما حضر الألاف من الجمهور داخل النادي بفروعه الثلاثة للإحتفال بالنجمة التاسعة وفتحت إدارة النادي ملعب التتش للأعضاء لحضور الأحتفالات والأفراح التى إستمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم ورفع الجميع أعلام الأهلي فيما علت الأصوات والأغاني داخل جدارن الأهلي بفروعه وشوارع القاهرة والميادين المختلفة.

ووجه محمود الخطيب، رئيس النادي، التهنئة للاعبي الأهلي وجهازهم الفني والإداري والطبي، وكل عناصر منظومة كرة القدم، بمناسبة التتويج بدوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخ النادي،وأشاد رئيس الأهلي بالأداء الرجولي للاعبين، والانضباط الفني والسلوكي، ‏والروح القتالية، على مدار المباراة، وأكد أنه كان على ثقة كبيرة في قدرة الفريق والجهاز الفني على تحقيق الفوز والتتويج باللقب.‏

وأكد محمود الخطيب ثقته الكبيرة في قدرة كل عناصر منظومة الفريق على مواصلة المسيرة، وتحقيق المزيد من الانتصارات والبطولات، لإسعاد جماهير الأهلي التي ‏تستحق الكثير.‏