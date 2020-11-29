شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى: مدرب الزمالك كان جيدا ودرس طريقة لعبنا وغيرت طريقتى فى الشوط الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه موسيماني، المدير الفني للأهلي، بالشكر إلى لاعبى والجهاز الفني وجماهير النادى الأهلى عقب التتويج بكأس دورى أبطال أفريقيا، موضحا أن مدرب الزمالك كان جيدا ودرس الطريقة التي يلعب بها الأهلى وتمكن بالفعل من تعطيل طريقة اللعب المعتادة للمارد الأحمر فى الشوط الأول، إلا أنه غير طريقته فى الشوط الثانى وتمكن من الفوز.

وقال موسيماني، المدير الفني للأهلي، من خلال الفيديو نشر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" عبر حسابه بموقع تويتر: "لقد مرت مدة طويلة 7 سنوات، أشكر اللاعبين والجهاز الفني وعائلتى وجماهير الأهلى، أعتقد أن مدرب الزمالك كان جيدا، وقد درس الطريقة التي نلعب بها وتمكن من تعطيل طريقة لعبنا المعتادة".

وأضاف موسيماني: "وحرمنا من تناقل الكرة بسهولة في الشوط الأول وتمكن من الاستحواذ على الكرة أيضا، ولكن في كرة القدم يوجد شوطين في الشوط الثانى غيرت طريقتي الفنية واخبرت اللاعبين أن يضغطوا بقوة على لاعبى وسط الملعب وافتكاك الكرة وألا يخافوا، فقط كانت هيبة الخصم تفرض نفسها عليهم".

وتابع: "لقد غيرنا طريقتنا وكانت لدينا الروح، فانهار لاعبى الخصم قليلا، وبدأوا في السقوط على الأرض وشعرت أنهم أرهقوا ذهنيا وشعروا أنهم قريبون من الخسارة".

وأوضح: "قلت للاعبين هيا لنعطيهم الضربة القاضية الآن، كما يحدث في الملاكمة في الجولات الأخيرة عندما ترى خصمك يعانى، ضغطنا بقوة بعقلية الأهلى القوية والأهلى قوى ولكن اتعلم ما هو أجمل شيء في الديربى، الأهداف الجميلة هدف شيكابالا وهدف قفشة كانا في منتهى الروعة، سددا كرة في العارضة ونحن سددنا في العارضة والنهاية فزنا".

ويعد هذا اللقب التاسع للأهلى، حيث اقتنص النادى لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا في أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2012 و2013، وكانت هذه المباراة هي النهائي رقم 13 للأهلي الذي يتأهل له في تاريخه، لكنه فشل في الفوز بالبطولة 4 مرات وكان وصيفا في 4 نسخ من البطولة.

ومن المنتظر أن يمثل الأهلى القارة الأفريقية فى بطولة كأس العالم للأندية التى تنظم فى الدوحة فى فبراير المقبل.