شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سليمان عن خسارة الزمالك في نهائي إفريقيا: ليست مجرد إلا كبوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه أحمد سليمان، مدرب حراس مرمي منتخب مصر عضو مجلس ادارة نادي الزمالك السابق، رسالة إلى جماهير نادى الزمالك، موضحا أن الفريق أثبت خلال الخمس سنوات الأخيرة أنه يملك الريادة والتحدى والانتصارات وأن شعاره وهدفه الفوزوأن خسارة المارد الأبيض أمام الأهلى في نهائي دورى أبطال إفريقيا، ليست مجرد إلا كبوة.

وكتب أحمد سليمان، عبر حسابه بموقع تويتر:"رسالة إلى جماهير الزمالك الأوفياء خلال الخمس سنوات الأخيرة الزمالك اثبت فيهم إنه كما هو ولم يزل الريادة، التحدي، الانتصارات مقرها ميت عقبة وشعار الزمالك ثابت هدفه الفوز، وأن ما سبق ذلك من فترات ما هى إلا مجرد كبوة نتيجة عدم استقرار وفي نهائي الأمس أمام الأهلي".



أحمد سليمان عبر تويتر

وأضاف قائلاً: "الزمالك أجبر الجميع على الوقوف احتراما وما حدث من جماهير الأهلي تجاه محمود عبدالرازق شيكابالا..ماهي إلا احساس بالعجز أمام لاعب الجميع يعلم من هو على أرض الملعب فهو جزء أصيل من تاريخ الكيان كـكل من ارتدى قميص الزمالك تعلمنا من الزمالك الإخلاص والوفاء وأيضا احترام الخصوم".

وتابع: "فعلى جمهور الزمالك التحلي بما تعلمناه من نادينا العظيم وأن نكون دعما وسندا لفريقنا وللاعبينا مهما كانت النتائج".

من جانب أخر، توج أمس المارد الأحمر أمام الزمالك في نهنائىدورى أبطال إفريقيا بعد الفوز بنتيجة هدفين لهدف، ويعد هذا اللقب التاسع للأهلى، حيث اقتنص النادى لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا في أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2012 و2013، وكانت هذه المباراة هي النهائي رقم 13 للأهلي الذي يتأهل له في تاريخه، لكنه فشل في الفوز بالبطولة 4 مرات وكان وصيفا في 4 نسخ من البطولة.

ومن المنتظر أن يمثل الأهلى القارة الأفريقية فى بطولة كأس العالم للأندية التى تنظم فى الدوحة فى فبراير المقبل.