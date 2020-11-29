شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أشرف يكشف سبب سوء أداء الأهلي أمام الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أيمن أشرف، لاعب النادي الأهلي، إن التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، أقل شيء نقدمه لجماهير القلعة الحمراء.
وأضاف أيمن أشرف، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»: «الأهلى قدم أحد أسوأ الأشواط خلال الـ 45 دقيقة الأولي أمام الزمالك، وتراجعنا بعد التقدم ولم يكن ذلك نتيجة تعليمات».
وأكمل: «الخوف على التقدم سبب تراجع أداء الأهلي، بعد الهدف في الزمالك، واللاعبون تعاهدوا أن الشوط الأول للنسيان ويجب تقديم الأفضل بالشوط الثاني».
وأتم: «الأهلي في الشوط الثاني يستحق أن يفوز بالبطولة».
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