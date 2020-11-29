شكرا لقرائتكم خبر عن الغضب يجتاح أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تسعى اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة لاحتواء غضب أعضاء الجمعية العمومية قبل ساعات من انعقاد جلسة الجمعية المحدد لها صباح الغد بأحد الفنادق لاعتماد اللائحة الجديدة التي وضعتها اللجنة الخماسية.
وخلال الجلسة التي عقدها أعضاء الخماسية مع أعضاء الجمعية العمومية وممثلي الأندية المشاركة مساء السبت بأحد الفنادق الكبرى، أبدى بعض أعضاء الأندية غضبهم من طريقة تعامل اللجنة الخماسية معهم على مدى أكثر من سنة والتي شهدت انقطاع التواصل بينهم بجانب إخفاء كل المعلومات حول اللائحة، ولم يتم إرسالها للأعضاء سوى قبل أيام قليلة ويريدون اعتمادها خلال أقل من أسبوع لإرسالها.
وخلال الجلسة حاول أعضاء الخماسية إطفاء نار الغضب لدى الجمعية العمومية، من خلال صرف شيكات الدعم المخصصة للأندية بقيمة 50 ألف جنيه لكل نادي، بالإضافة لاستضافة ممثلي الأندية في فنادق 5 نجوم، وهو ما كان يتم اتهام المسئولين السابقين بعمله تحت مصطلح جمعيات الكباب والكفتة.
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