شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المقاولون العرب: لاعبونا رجال.. وانتظرنا المشاركة الأفريقية 15 عامًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، سعادته عقب الفوز على فريق ارتا سولار الجيبوتي في افتتاح مباريات الفريق المصري بتمهيدي الكونفيدرالية الأفريقية.
وقال صلاح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش، مع هاني حتحوت، عبر شاشة صدى البلد: «اللاعيبة رجالة، المباراة كانت صعبة والحمد لله قدرنا نحقق نتيجة طيبة خارج أرضنا».
وأضاف رئيس المقاولون، صعوبة المباراة جاءت بسبب الطقس هناك فضلا عن أرض الملعب الترتان، ولكن وجود الفريق قبل المباراة بأكثر من يوم، جعل اللاعبين يتأقلمون بشكل أكبر على أرضية الملعب.
وأتم: كنا نبحث عن المشاركة الأفريقية منذ 15 عام واستطعنا فعل ذلك وأتمنى التوفيق في لقاء العودة.
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