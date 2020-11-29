شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق: نهائي القرن كان صعب التوقع.. وحزنت للرحيل عن الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى أكرم توفيق لاعب النادي الاأهلي، سعادته عقب تحقيق الأحمر لقب دوري أبطال أفريقيا، على حساب الزمالك في المباراة التي انتهت بنتيجة 2-1 وجمعت الفريقين على استاد القاهرة.

وقال توفيق خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش، مع هاني حتحوت، عبر شاشة صدى البلد: «مباراة الزمالك بنهائي دوري الأبطال كانت صعبة ولم يكن بالإمكان توقع االفريق الفائز».

وأكد: «كنت حزين لمغادرة الأهلي لكني أبحث عن فرصة المشاركة».

وأتم: «موسيماني طلب مني المشاركة في أكثر من مركز وأشاد بي».