عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بين الأهلي والهلال.. التاسعة حلم غاب 10 سنوات وتحقق في 24 ساعة

الأحد 29 نوفمبر 2020

الخليج 365

أحلام كثيرة تتأخر لسنوات، ولكنها تتحقق سريعا في شكل أشبه بالمعجزات، وربما هذا ما شهدته الساعات الـ24 الأخيرة في قارتي أفريقيا وآسيا.



الأهلي المصري تُوج، الجمعة، بلقب دوري أبطال أفريقيا، عقب الفوز على الغريم التقليدي الزمالك، قبل 24 ساعة من تتويج الهلال السعودي بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب غريمه التقليدي النصر.

كلا الفريقين حصل على لقبه للمرة التاسعة في تاريخه، على حساب الغريم التقليدي، غير أن تلك لم تكن المفارقة الوحيدة، حيث احتاج الفريقان إلى سنوات عدة من أجل استعادة اللقب بعد غياب.

الأهلي حقق دوري أبطال أفريقيا بعد غياب استمر 7 سنوات، حيث كانت المرة الأخيرة التي يحقق فيها اللقب عام 2013، عندما تغلب على أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي في المباراة النهائية.

منذ ذلك الحين، حاول الأهلي استعادة لقبه المفضل مرارا وتكرارا، حيث وصل إلى المباراة النهائية مرتين، ولكنه خسر في 2017 أمام الوداد المغربي، ثم في 2018 أمام الترجي التونسي.

وبعد 7 سنوات من المحاولات، عاد الأهلي للحصول على دوري أبطال أفريقيا، عقب الفوز على الزمالك بنتيجة 2-1، في أول مباراة نهائية بينهما بالبطولة، بمباراة عصيبة بالعاصمة المصرية القاهرة.

وبنفس النتيجة، بالعاصمة السعودية الرياض، خطف الهلال لقبه التاسع من غريمه التقليدي النصر، في النهائي الخامس بينهما ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

الهلال احتاج إلى 3 سنوات من أجل استعادة اللقب، بعدما كانت المرة الأخيرة التي يحصل عليه في عام 2017، عندما فاز على الأهلي في المباراة النهائية.

وفشل الهلال في الوصول إلى المباراة النهائية خلال الموسمين الماضيين، حيث فاز به الاتحاد في عام 2018، ثم التعاون في 2019.

فريقا الأهلي والهلال انتظرا حلم الحصول على اللقب التاسع لـ10 سنوات، بجمع سنوات انتظار كل منهما، غير أن 24 ساعة فقط كانت كفيلة بتحقيق حلمهما بعد طول غياب.