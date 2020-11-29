شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الثلاثية.. الهلاليون «عينهم ع السوبر» والان مع التفاصيل
وبذلك حقق الزعيم البطولة التاسعة من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، أهم بطولات كرة القدم السعودية، وبهذا يتساوى مع الاتحاد الذي يحمل 9 ألقاب، ويواصل الهلال تحقيق الإنجازات والبطولات، محققا البطولة رقم 61.
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