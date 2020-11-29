شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الثلاثية.. الهلاليون «عينهم ع السوبر» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكد الهلال هيمنته على البطولات، بعد أن نجح في تحقيق كأس الملك، عقب الفوز على النصر بنتيجة 2/‏1 في المباراة الختامية، ليحصد (الثلاثية)، بعد أن حقق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وكأس دوري أبطال آسيا. ويسعى الهلاليون لتحقيق كأس السوبر، حينما يواجهون النصر أيضا على اللقب المحلي الثالث. وخرج الهلال من لقاء أمس بـ10 ملايين جائزة البطولة، والميداليات الذهبية. وبذلك حقق الزعيم البطولة التاسعة من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، أهم بطولات كرة القدم السعودية، وبهذا يتساوى مع الاتحاد الذي يحمل 9 ألقاب، ويواصل الهلال تحقيق الإنجازات والبطولات، محققا البطولة رقم 61.



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