شكرا لقرائتكم خبر عن قوميز في كل ديربي.. هدف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تفوق المهاجم الهلالي الفرنسي قوميز على المهاجم النصراوي المغربي حمدالله، بعد أن سجل الهدف السادس في مواجهات ديربي الرياض، منذ انضمامهما لقطبي العاصمة، ويعتبر الهدف الذي سجله الأسد في المباراة النهائية لكأس الملك مساء أمس أغلى الأهداف له. واستطاع قوميز توسيع الفارق بينهما لهدفين، إذ يملك قوميز 6 أهداف حاليا، سجل منها خمسة أهداف في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما توقف حمدالله عند 4 أهداف سجلها في الدوري.

وواصل قوميز تألقه مع الفريق الأزرق، ونجح في المساهمة بقوة بتحقيق ثالث البطولات مع الزعيم بحصد كأس الملك الغالي، وقبل ذلك تحقيق لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين محليا، وحصد كأس دوري أبطال آسيا والمشاركة في مونديال كأس العالم للأندية.

من جانبه، أهدى المهاجم قوميز كأس الملك لجميع الهلاليين إدارة وأعضاء شرف وجماهير، مبينا أنهم في الفريق الهلالي لن يتوقفوا عن تحقيق البطولات محليا وخارجيا.