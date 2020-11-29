شكرا لقرائتكم خبر عن الوطيان.. بطولة أولى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - استطاع حارس الهلال حبيب الوطيان تسجيل اسمه في السجل الذهبي للبطولات الهلالية، بعد تحقيق البطولة الأولى له مع الفريق الهلالي، إثر فوز فريقه الهلال على النصر في نهائي كأس الملك، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الملك فهد بالرياض، بعد مباراة قوية بين الطرفين. وكان الوطيان قد ذاد عن مرماه بشكل رائع حرم الفريق النصراوي من أكثر من هدف.

يذكر أن الوطيان حقق البطولة مع الهلال بعد مشاركة أساسية مع الهلال في مباراتين، كانتا أمام النصر؛ مرة في الدوري، ومرة في الكأس.