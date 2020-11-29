شكرا لقرائتكم خبر عن الزعيم يلمع ذهباً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - في عرس كروي جميل، توج أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، فريق الهلال بكأس خادم الحرمين الشريفين والميداليات الذهبية، فيما حصل فريق النصر على المركز الثاني والميداليات الفضية، بعد فوز الهلال على شقيقه النصر بهدفين لهدف. وظهر اللقاء بالصورة اللائقة لنهائي غالٍ على قلوب الرياضيين، توجه الهلال بالحصول على اللقب الغالي بجدارة واستحقاق بهدفين جاءا عن طريق؛ جانغ هيون سو (د:١٠)، وبافيتيمبي قوميز (ركلة جزاء د:٤٢)، وجاء هدف النصر الوحيد عن طريق لاعبه أيمن يحيى (د:٧١). ويعد هذا اللقب التاسع لفريق الهلال.



كانت هذه تفاصيل خبر الزعيم يلمع ذهباً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.