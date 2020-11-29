شكرا لقرائتكم رضا شحاتة: السولية و زيزو الأفضل بمباراة القمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد رضا شحاتة المدير الفني لنادي الجونة انه يهنيء الكرة المصرية على الأداء والأمور كانت صعبة لأنه نهائي بعد غياب للطرفين عن التتويج بإفريقيا منذ سنوات طويلة.

وقال رضا في تصريحات تلفزيوينية انه لا يتفق مع مقولة أن النهائيات تكسب ولا تلعب، يجب أن يكون هناك شكل وأداء للفريق.

وتابع أن عمرو السولية وزيزو كانا الأفضل في النهائي، زيزو لديه روح وقلب وإصرار وله بصمة بالملعب وكان مؤثر جدا على فترات بعيدة ولديه استمرارية.